Загреб, , 15:49 — REGNUM Южная Корея и Хорватия договорились укреплять сотрудничество в сфере автономных транспортных средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

По их словам, 10 декабря в Загребе состоялось заседание первого совместного комитета по науке и технологиям, в рамках которого стороны обсудили пути укрепления сотрудничества.

Представители двух стран сошлись во мнении относительно обмена политики в сфере науки и техники, развития сотрудничества в сфере медицинской диагностики и сохранении культурных ценностей.

Также стороны договорились создать проект по поддержке совместных исследований.