Москва, , 16:13 — REGNUM Отчёт мэра столицы Сергея Собянина перед Московской городской думой не предполагает возможность свободно задавать вопросы со стороны депутатов. Об этом было объявлено на заседании законодательного собрания столицы 11 декабря.

Так, каждая из фракций Мосгордумы направит по три вопроса мэру города. При этом они будут именно вопросами Московской городской думы, а не отдельных фракций или депутатов. Порядок, по которому их будут задавать, не озвучен, однако известно, что депутаты не смогут в свободной форме излагать их мэру города.

Это обстоятельство возмутило представителей фракции КПРФ. В частности, депутат Екатерина Енгалычева заявила, что подобный формат общения с мэром города приведёт к росту социальной напряжённости в Москве, поскольку будут замалчиваться важные для жителей проблемы.

«Мы хотим сообщить о проблемах, чтобы их решить», — заявила Енгалычева.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин отчитается перед Мосгордумой 18 декабря 2019 года.

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