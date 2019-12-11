Женева, Швейцария, , 15:48 — REGNUM Новый, 50-й раунд переговоров Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье стартовал 11 декабря в Женеве. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, в швейцарском городе собрались представители России, США, Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Также на встрече присутствуют наблюдатели от ООН, ОБСЕ и Евросоюза.

Очередная встреча сторон посвящена урегулированию ситуации в кавказском регионе. Россию на дискуссиях представляет замминистра иностранных дел Андрей Руденко, Абхазию — глава МИД республики Даур Кове, а Южную Осетию — полномочный представитель президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Как передавало ИА REGNUM, представители Южной Осетии планируют на данной встрече добиться полноценного обсуждения создания Грузией дополнительного блокпоста в непосредственной близости от южноосетинского села, что в Цхинвале считают провокацией. А грузинская сторона намерена посвятить сессию вопросу освобождения врача Важи Гаприндашвили, задержанного на территории Южной Осетии за нарушение границы.