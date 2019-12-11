Грозный, , 15:42 — REGNUM Российский кинорежиссер Александр Сокуров вольно и с неприязнью говорит о чеченском народе, об этом в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всём чеченском народе», — написал Кадыров.

По его словам, Сокуров «и ему подобные, если бы не мы, давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство».

Глава Чечни добавил, что благодаря «мудрой политике и твёрдой воле» своего отца, первого руководителя региона, Героя России Ахмата Кадырова более семи тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов незаконных вооруженных формирований и разоружены.

«Это в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России», — считает Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека при президенте РФ Сокуров сказал, что не понимает, каким образом звание Героя России присваивают как воевавшим в Чечне псковским десантникам, так и членам семьи Кадыровых.

В ответ глава государства заявил, что Россия «общая, она и для тех, кто в Пскове, и для тех, кто в Чечне». Важно не то, в чем человек «ошибался в момент смуты, а как он ошибку осознал», и если он честно работает ради страны и готов отдать за нее жизнь, то достоин звания Героя России, подчеркнул российский лидер.

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