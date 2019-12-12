Занзибар, Танзания, , 08:31 — REGNUM Всех актеров островной части Танзании призвали обратиться в Авторское общество Занзибара (Cosoza) для получения свидетельств о регистрации. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление генерального секретаря министерства по делам молодежи, культуры, искусства и спорта Занзибара.

Выступая на встрече с ведущими актерами Занзибара Омар Хассан Кинги заявил, что в случае отказа от регистрации министерство не сможет обеспечивать правовую защиту актеров.

Он отметил, что в министерство регулярно поступают жалобы о нарушении прав актеров, добавив, что в сложившейся ситуации отчасти виноваты и сами незарегистрированные актеры.

Кинги сообщил, что в настоящее время театр и кино на Занзибаре находятся в упадке, выразив надежду на то, что ситуация изменится после завершения процесса регистрации.

Он также призвал актеров создать профессиональную организацию, чтобы облегчить взаимодействие с органами власти.

Генеральный секретарь министерства культуры и искусства подчеркнул, что его основная цель — гарантировать, что все актеры получают достойную оплату своего труда, а также обеспечить, чтобы вклад каждого актера в индустрию развлечений ценился по достоинству.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, парламентом и законодательством.