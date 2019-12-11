Москва, , 15:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил надежду, что культурный проект «Русские сезоны», который стартует в Париже в январе, будет реализован на самом высоком уровне. Об этом глава государства заявил 11 декабря на совещании с членами правительства.

Он поделился надеждой, что подготовка пройдет нормально, а качество представленных российскими артистами произведений и уровень исполнителей будет самым высоким, как и ранее.

Вице-премьер Ольга Голодец напомнила, что в 2018 и 2019 годах «Русские сезоны» в Италии и Германии посетили почти 9 млн человек. Французский фестиваль откроется 16 января спектаклем «Дядя Ваня», он пройдёт в театре «Одеон».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые «Русские сезоны» прошли в Японии в 2017 году. Фестиваль назван в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева.

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