Москва, , 15:36 — REGNUM Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что главу МВД Украины Арсена Авакова не подпускали к переговорам между российской и украинской сторонами. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

«Что касается фантазий Авакова, то <…> он говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки», — сказал Сурков.

Он призвал не верить в заявления министра внутренних дел Украины, «который не был на переговорах, да ещё к тому же и пьяного».

При этом Сурков подчеркнул, что состоявшиеся переговоры «нормандской четвёрки» были не сложными, а долгими по времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арсен Аваков сообщил об инциденте между делегациями России и Украины, в котором якобы принял участие Владислав Сурков.

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