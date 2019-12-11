Париж, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп выступил с заявлением о пенсионной реформе, отметив, что исполнительная власть готова уступить, чтобы ослабить социальную напряженность, передает BFM TV.

Ранее Эдуард Филипп заявил, что не будет делать «никаких волшебных объявлений», но государство готово пойти на уступки.

По словам премьер-министра, жителей Франции, родившихся до 1975 года, не затронет пенсионная реформа. Она коснётся молодых людей, вышедших на рынок труда в 2022 году.

Эдуард Филипп также отметил, что работники, задействованные в сферах транспорта и железных дорог, будут затронуты новой пенсионной реформой только, если они родились после 1985 года, на десять лет позже, чем другие работники.

Кроме того, минимальная пенсия в 1000 евро может вступить в силу уже в 2021 году.

«Женщины станут главными победителями универсальной системы», — заявил глава правительства, добавив, что в настоящее время их пенсии составляют половину пенсий мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции заявил, что внедрение пенсионной реформы в стране будет отложено.

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