Москва, , 15:38 — REGNUM США и РФ должны взаимодействовать в интересах глобальной безопасности и обе состоянии могут и должны найти возможности для такой совместной работы. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в США и его встречи с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом продемонстрировали конструктивный настрой нашей страны и стремление вести прямой диалог по самым острым проблемам», — заявил Железняк.

По его словам, по итогам встречи российская и американская сторона выразили обоюдную готовность работать над улучшением отношений между РФ и США, чтобы устранить возникающее недопонимание. Это необходимо для защиты коллективной безопасности в мире, считает депутат.

«Встреча Трампа с российским министром иностранных дел в период, когда президенту США угрожают импичментом, уже говорит о том, что глава Белого Дома настроен искать компромиссы с нашей страной», — отмечает Железняк.

Однако, считает он, итоги встречи РФ и США могут быть негативно восприняты американскими политиками.

«Очевидно, что позиция Белого Дома и диалог с главой российского МИД скорее всего встретит недовольство оппонентов Трампа и со стороны партии войны в конгрессе, которая не желает снижения напряжённости в двусторонних отношениях и готова пожертвовать ради своих алчных целей интересами мира и стабильности», — считает Железняк.