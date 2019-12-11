Ташкент, , 15:29 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал низкую эффективность госпредприятий, которые работают на основе устаревших методов, сообщает 11 декабря агентство «УзА».

В Ташкенте состоялось совещание по итогам реформирования предприятий с участием государства. Мирзиёев отметил, что в стране так и не произошло никаких сдвигов в передаче функций госпредприятий частному сектору.

В связи с недостатками в работе были определены новые задачи по управлению госактивами на 2020 год. В частности, созданы рабочие группы по рассмотрению деятельности отдельных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года президент Узбекистана подписал постановление, направленное на улучшение бизнес-среды. В документе отмечается, что пересмотр результатов приватизации нарушает неприкосновенность частной собственности.

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