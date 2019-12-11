Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM Следствие предъявило обвинение Алексею Александрову, которого подозревают в убийстве двух девушек в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

34-летний горожанин обвиняется в убийстве двух лиц из хулиганских побуждений. Если Александрова признают виновным, то ему может угрожать наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Обвиняемый из хулиганских побуждений, то есть абсолютно беспричинно, произвёл несколько выстрелов из принесённого с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства и покинул место происшествия», — заявили в следствии.

Как сообщало ИА REGNUM, Александрова арестовали до 8 февраля 2020 года. Жестокое убийство было совершено в августе 2018 года. В октябре 2019 года глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал в течение месяца разобраться в ситуации с раскрытием злодеяния.

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