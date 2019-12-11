Москва, , 15:30 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором назначил заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Павла Заборщикова. Документ обнародован 11 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Заборщикова Павла Викторовича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы», — говорится в опубликованном документе.

Отметим, по данным ФАС, Павел Заборщиков является работником ФАС с 2004 года и пришел в службу одновременно с её нынешним руководителем — Игорем Артемьевым. До 2021 года являлся начальником управления делами, с 2012 по 2015 — руководителем административного управления, а с 2015 году стал главой секретариата руководителя ФАС РФ.