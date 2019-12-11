Москва, , 15:25 — REGNUM Признание генерального директора Первого канала Константина Эрнста об ошибке в сюжете, касающемся катастрофы авиарейса МН17, не подорвало доверия российского руководства к этому каналу. Об этом сообщил 11 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова спросили, не перестали ли доверять в Кремле государственному телеканалу после того, как версия об уничтожении малайзийского лайнера украинским истребителем оказалась ошибочной. Песков ответил, что доверие отнюдь не подорвано, так как тема была резонансной и трагической, а в таком случае важно давать «всю палитру версий».

По его словам, некоторые версии потом оказываются подтверждены или опровергнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрнст признался в интервью, что в сюжете 2014 года о катастрофе малайзийского лайнера была допущена ошибка. В передачу попал снимок из сети, якобы подтверждавший, что самолет мог сбить украинский истребитель.

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