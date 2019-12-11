Париж, , 15:26 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что внедрение пенсионной реформы в стране будет отложено, об этом 11 декабря сообщает Associated Press.

Заявление было сделано главой правительства во время пресс-конференции в Париже, необходимость которой была вызвана массовыми акциями протеста по поводу попытки введения нового законодательства.

По его словам, новое правила коснутся лишь тех, кто родился после 1975 года. Минимальный возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет, но для полной пенсии придется работать до 64 лет. Нововведения вступят в силу в 2022 году, добавил премьер-министр страны.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста во Франции продолжаются около недели. Граждане недовольны новой пенсионной реформой, которую пытается осуществить правительство.

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