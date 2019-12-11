Тбилиси, 11 декабря 2019, 15:18 — REGNUM Администрация президента Грузии заявляет, что СМИ в очередной раз исказили слова президента и представили их в вырванном из общего контекста виде.
По оценке авторов заявления, подобная интерпретация слов главы государства, в первую очередь, наносит урон интересам и безопасности страны.
Как сообщалось ранее, на встрече с научными работниками президент Грузии заявила, что «у Грузии нет ни армии, ни оружия, и никогда не будет», имея ввиду, что у Грузии есть более сильное оружие — знания, наука и интеллектуальный потенциал.