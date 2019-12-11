Тбилиси, , 15:18 — REGNUM Администрация президента Грузии заявляет, что СМИ в очередной раз исказили слова президента и представили их в вырванном из общего контекста виде.

«Слова президента Грузии еще раз исказили и распространили в вырванной из контекста интерпретации. Выступление президента на мероприятии было посвящено национальной идеологии, культуре, усилению науки и предусматривало, что страна с нашей культурой займет значительное место в мире. Президент еще раз подчеркивает, что это никоим образом не касалось сил обороны Грузии и умаления их достоинства», — говорится в заявлении, которое распространила администрация президента.

По оценке авторов заявления, подобная интерпретация слов главы государства, в первую очередь, наносит урон интересам и безопасности страны.

Как сообщалось ранее, на встрече с научными работниками президент Грузии заявила, что «у Грузии нет ни армии, ни оружия, и никогда не будет», имея ввиду, что у Грузии есть более сильное оружие — знания, наука и интеллектуальный потенциал.