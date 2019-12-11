Киев, , 15:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год. Об этом 11 декабря сообщает сайт украинской Верховной рады.

«Возвращено с подписью президента», — говорится в уведомлении, относящемуся к ранее принятому Радой закону о государственном бюджете страны.

Ранее правительство страны разработало, а украинский парламент утвердил госбюджет 2020 года с дефицитом в 2,09%, инфляцией на уровне 5,5% и ростом ВВП 3,7%.

Также предполагается, что минимальная зарплата на Украине вырастет в следующем году на 550 гривен ($22,6) и составит с 1 января 2020 года 4726 гривен ($194,3).

При этом с января на Украине увеличится на 7,4% прожиточный минимум, который составит 2189 гривен (около $90). В следующем году страна намерена занять $14,6 млрд из них $4,8 млрд — на внешнем рынке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве финансов Украины рассказали, что на очередном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) было привлечено в государственный бюджет 4,385 млрд гривен.