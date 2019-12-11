Душанбе, , 15:10 — REGNUM Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин(Аслов) 19 декабря прокомментировал кровавое нападение на погранзаставу «Ишкобод» в 60 км от Душанбе 6 ноября.

«В ночь на 6 ноября 2019 вооруженная группа, состоящая из 20 человек, напала на пограничную заставу «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад». В ходе нападения они захватили 5 автоматов Калашникова. В результате операции специальных силовых структур группа была ликвидирована. Пять из них были задержаны. Правоохранительные органы также понесли потери.

К сожалению, террористы использовали детей и женщин для совершения этой атаки. Конечно, мы приложили все усилия, чтобы спасти детей, но среди убитых были несколько детей и женщин. Они не дали нам выбора», — сообщил министр, отвечая на вопрос журналиста по окончании заседания Совета по сотрудничеству между Таджикистаном и ЕС в Брюсселе.

Это, по сути, первый официальный комментарий властей страны. Ранее, 26 ноября, представитель Госкомитета национальной безопасности на одной из конференций сообщал о том, что в нападении участвовали 9 мужчин, 11 женщин и 13 несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 15 лет. Каким образом там оказались дети, он не пояснил.

На утро после случившегося ГКНБ и МВД страны распространили пресс-релизы, однако кроме разнящейся информации, наблюдатели нашли ряд нестыковок предоставленной версии с тем, что можно увидеть на фотографиях с места событий.

Также об инциденте: Кто и зачем напал на погранпост в Таджикистане?

Любопытным представляется тот факт, что это не первый случай, когда резонансное событие с большим количеством погибших после долгого молчания первым комментировали не силовые структуры, а министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, причём снова находясь в Брюсселе.

Подробнее по теме:Таджикские власти, наконец, прокомментировали бунт в колонии

Напомним, что глава таджикистанской дипломатии 23 ноября 2018 года первым озвучил официальную версию событий в Ходжентской колонии №3/3 в ночь на 8 ноября того же года, когда в исправительном учреждении произошёл бунт, в результате которого, по информации Мухриддина погибли 21 заключённый и двое сотрудников колонии.