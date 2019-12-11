Кызыл, , 15:08 — REGNUM Несмотря на имеющиеся проблемы, реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья в Туве продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что реализация программы здесь даже не начиналась.

При этом в республике намерены достичь целевых показателей программы 2013−2018 годов лишь к декабрю 2020 года. Отставание чиновники объяснили тем, что условия для её реализации в различных регионах разные — климат, уровень развития строительной отрасли, транспортной и инженерной инфраструктуры, коммунального хозяйства, бюджетной обеспеченности.

«В долгосрочную программу переселения 2019−2024 годов включены 20 домов или 11,6 тыс. кв. м, где условия проживания улучшат более 698 человек в 2-х муниципальных образованиях республики. На эти цели предусмотрены 497,8 млн. рублей», — отметили в правительстве.

До конца года необходимо расселить одну квартиру, где проживает два человека. Новое помещение уже куплено и будет передано новым хозяевам после завершения регистрационных процедур.

Читайте также: Медведев вновь раскритиковал власти Тувы