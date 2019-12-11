Москва, , 15:06 — REGNUM Важно, что руководству Новосибирской области удаётся обеспечить устойчивость финансово-бюджетной сферы, отметила сегодня, 11 декабря, на «Часе субъекта РФ» председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Бюджет прошлого года исполнен с профицитом. В этом году по итогам трёх кварталов доходы также превышают расходы. При этом большую часть бюджетных расходов область финансирует самостоятельно. Важно, что уровень государственного долга постепенно снижается. Более того, в текущем году региону удалось улучшить структуру долга, полностью погасив дорогие кредиты коммерческих банков. Такую взвешенную финансовую политику надо приветствовать. Уровень Госдолга остаётся на приемлемом уровне, но важно, что руководство региона и дальше продолжает снижать этот долг, — отметила Матвиенко. — Меня беспокоит высокий долг муниципальных образований — он более 20 млрд. Надо обратить на это внимание, потому что это тоже ответственность субъекта федерации и здесь надо умерить аппетиты муниципальных образований».