Москва, , 15:00 — REGNUM Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») обеспокоен очередной попыткой продать с молотка ипподром в Иркутске по заниженной стоимости, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря. Парламентарий направил письма в профильные министерства и ведомства с просьбой приостановить продажу ипподрома.

«Мной направлены соответствующие письма в Росимущество и в Минэкономразвития с просьбой приостановить процедуру проведения торгов. Решением, которое бы стало оптимальным, могло бы стать привлечение инвестора с целью проведения реконструкции объекта с обязательным сохранением его прямого назначения», — заявил Николаев.

Основанием для запросов стало поступившее коллективное обращение от коневладельцев и заводчиков Иркутской области, касающееся вопроса продажи 100% акций ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом».

Из текста обращения следует, что предприятие включено в программу приватизации на 2017−2019 гг. Акции выставлены на торги, которые должны состояться 19 декабря 2019 г. При этом, по условиям торгов, акции продаются единым лотом, начальная цена — 117 млн рублей. В то же время, земли, на которых располагается ипподром, находятся в центре города Иркутска, по различным оценкам, их рыночная стоимость составляет более 2,9 млрд рублей.

«Начальная цена акций в размере 117 млн рублей представляется весьма заниженной. По итогу, возникает риск причинения ущерба бюджету РФ в форме упущенной выгоды в случае реализации акций ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» по заниженной стоимости. В свою очередь, иркутяне опасаются, что в результате сделки ипподром как таковой перестанет существовать», — отметил Николаев.

Парламентарий отметил, что речь идет о единственном ипподроме в Иркутской области, который сохраняет за собой роль важнейшей социальной площадки в Восточной Сибири. Ипподром является базовым пунктом развития всех составляющих конного спорта, приобщения к конному спорту молодежи и детей. На его территории находятся восемь конноспортивных клубов, в том числе клуб иппотерапии.

«Принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса, а также с целью недопущения причинения финансовых потерь бюджету РФ в случае реализации акций ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» по стоимости ниже рыночной, прошу Вас рассмотреть возможность приостановки процедуры проведения торгов и оказать содействие в организации всестороннего рассмотрения данного вопроса», — говорится, в частности, в обращении на имя главы Росимущества Вадима Яковенко.

Аналогичное обращение направлено на имя замглавы МЭР Оксаны Тарасенко.

В декабре 2016 года удалось добиться исключения объекта из плана приватизации 2014−2016 гг.