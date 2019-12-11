Бали, Индонезия, , 15:00 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индонезии Ахсанул Хабиб заявил, что государство готово развивать уважение к правам человека в Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

«Уважение прав человека — обязательство для каждой страны-члена Ассоциации государство Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», — заявил Ахсанул Хабиб в кулуарах консультации по межправительственной комиссии по правам человека АСЕАН (AICHR) на Бали.

По его словам, после избрания Индонезии в качестве члена совета по правам человека ООН на период 2020—2022 годов государство будет наращивать поощрение, уважение и защиту прав человека в АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу общественного мнения, около 4% жителей Юго-Восточной Азии не знают о существовании АСЕАН.

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