Киев, , 15:06 — REGNUM Депутаты Верховной Рады Украины подрались на заседании парламента во время рассмотрения законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель на Украине с октября 2020 года. Видео произошедшего размещено 11 декабря на официальной странице депутата Рады Андрея Якобчука в социальной сети Facebook.

Драка произошла между депутатами Эдуардом Ивановым, Игорем Мирошниченко и Андреем Богданцем.

При этом другой депутат Рады от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что рассмотрение закона о рынке земли будет продолжено 12 декабря.

«Мы предлагаем все же рассматривать поправки к законопроекту, а их 4300. Но мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы», — заявила депутат и добавила, что ситуация с законом является «сложной, но не безвыходной».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября депутаты Верховной рады в первом чтении проголосовали за закон, который вносит изменения в Земельный кодекс Украины в части приобретения права собственности на землю сельскохозяйственного назначения.