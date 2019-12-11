Екатеринбург, , 14:59 — REGNUM В екатеринбургской гордуме снова обсудят, куда пойдут деньги, ранее предназначенные на пиар представительного органа. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявила изданию глава бюджетной комиссии думы Елена Бондаренко, завтра вопрос об указанных тратах рассмотрят и на её комиссии.

Депутат подчеркнула, что с принятым решением по переводу средств на пиар в пользу комитета образования может быть не всё так однозначно. Парламентарий уверена, что в комиссии ошибочно посчитали, что депутат Владимир Стругов поддержал изменения.

«Мы с ним созвонились, и он подтвердил, что не голосовал за предложение депутатов», — сказала Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комиссии по местному самоуправлению предложили перевести деньги на пиар думы (почти 12 млн рублей) в пользу городского комитета образования. Решение сначала не прошло, но потом данное голосование аннулировали — обнаружилось, что в думе забыли посчитать голос депутата Анастасии Немец.

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