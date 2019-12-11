Москва, , 14:57 — REGNUM Американская авиабаза Инджирлик в Турции является самой крупной базой США в этой стране, ее потеря будет достаточно серьезным стратегическим уроном. Об этом рассказал Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевски.

«Для американцев это серьёзный аргумент, это самая крупная база. К тому же она хорошо модернизирована, то есть для американцев это будет достаточно серьёзный стратегический урон», — цитирует его RT.

Вместе с тем, полагает эксперт, перед «определённой красной линией» обе страны остановятся, поскольку для Вашингтона потеря Турции как восточного «форпоста НАТО — потеря невосполнимая».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против республики из-за покупки С-400.

Отметим, что поставки российских систем С-400, начатые в середине июля 2019 года, спровоцировали кризис в отношениях Соединенных Штатов и Турции.

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