Москва, , 14:53 — REGNUM Успехи Новосибирской области во многих сферах неслучайны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«У вас есть уникальное преимущество — лучшие умы не только России, но и мира. Учёные из Новосибирска — это уже такой знак качества, это, действительно, высокое звание». Достаточно сказать, что на недавних выборах в Российскую академию наук шесть новосибирских учёных стали академиками, а 15 членами-корреспондентами», — отметила Матвиенко.

Читайте также: 30 ведущим учёным Сибирского отделения РАН присвоен статус академика

Один из главных символов Новосибирской области, по словам председателя Совфеда, — «легендарный Академгородок».

«Признанный мировой научный центр. И в этом я имела возможность, посетив два года назад, лично убедиться. Уверена, что масштабный проект «Академгородок 2.0» позволит превратить Новосибирск в «Российскую Кремниевую долину», у нас есть шансы сделать её существенно лучше, — подчеркнула она. — Ключевым участником «Академгородка 2.0» является новосибирский национальный исследовательский университет. Правительством области совместно с университетом разработаны девять инфраструктурных проектов, которые позволят существенно расширить возможности в подготовке специалистов в сфере инноваций, высоких технологий, что сегодня крайне востребовано. Но здесь, безусловно, необходима дополнительная поддержка со стороны федерального центра. Я прошу обязательно этот вопрос включить в наше постановление, а также поручить комитету по науке, образованию и культуре проработать этот вопрос с Министерством науки и высшего образования, включить в число своих приоритетов и постоянно оказывать системную поддержку».