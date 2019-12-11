Бишкек, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев надеется на то, что сотрудники таможенной службы докажут своей честной работой, что вправе охранять границу страны от контрабандного товара. Об этом он заявил на церемонии запуска досмотрового комплекса на пограничном пункте «Торугарт», передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, новая автоматизированная система позволит исключить существовавшие проблемы с недостоверным декларированием товаров, низкой скоростью прохождения товаров через таможенную границу, а также существующими коррупционными рисками.

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«Всё будет способствовать прозрачности работы, которая сейчас у многих вызывает сомнение. За ситуацией на границе можно будет следить в режиме реального времени», — добавил глава правительства.

Абылгазиев сообщил, что всего планируется установить шесть таких комплексов на границе со странами, не являющимися участниками Евразийского экономического союза, отметив при этом, что в первую очередь комплексы поставят на таможенных пунктах на границе с Китаем.

Также премьер-министр Киргизии поблагодарил власти России за оказанную помощь в модернизации контрольно-пропускных пунктов, подчеркнув, что взаимодействие в сфере таможенной инфраструктуры является очередным подтверждением высокого уровня сотрудничества между странам.

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