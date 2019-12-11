Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Безвизовый режим между Грузией и Францией стал важным достижением в отношениях между двумя странами, но это не означает, что грузинские граждане могут посещать Францию безо всяких условий. Такое заявление 11 декабря сделал французский посол в Тбилиси Диего Колас, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Французский дипломат отметил, что участились случаи посещения жителями Грузии Франции для получения политического убежища или для лечения. Как рассказал Колас, в европейском государстве буду приняты меры, чтобы воспрепятствовать этому.

«Во-первых, из безопасной страны, такой как Грузия, рассмотрение аппликаций будет обрабатываться очень быстро, и в случае отказа, они также будут возвращены заявителю организованным образом, в то же время, доступ к программам здравоохранения будет невозможен», — сказал французский посол.

Он также добавил, что безвизовый режим позволяет въезжать на территорию Франции без получения визы, но это не снимает ограничений для посещения страны. В частности, гражданину Грузии надо будет на границе предъявить достаточную сумму денег, которая подтвердит, что он сможет проживать в стране определенный период.

Колас добавил, если грузинский народ будет злоупотреблять безвизовым режимом, то это может подорвать его поддержку странами Европы.