Рим, , 14:45 — REGNUM Лидеры Евросоюза должны проявить сплоченность, сейчас не время для новых разделений, заявил в ходе своего выступления в парламенте Италии в среду, 11 декабря, премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Так он объяснил, почему Италия не поддержит инициативы властей Финляндии о новых правилах в части приема мигрантов.

Реализация указанных предложений привела бы к значительному увеличению нагрузки для стран юга Европы, власти Италии считают эти предложения «неадекватными и несбалансированными», сказал Конте.