Москва, , 14:39 — REGNUM Если РФ воспользуется рычагом экономического давления на Белоруссию, то это может нанести ущерб и самой России, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM, выступая в рамках круглого стола «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи».

«Считается, что белорусы очень плотно экономически привязаны к России, — сказал Безпалько. — Этот инструмент можно задействовать только один раз. Если мы отключим Белоруссию от России экономически, то там произойдет резкий спад и резкое падение уровня жизни, в чем потом будут обвинять Россию. Это может нанести ущерб и самой России. Белоруссия будет потеряна безвозвратно. Подобного рода развитие событие обесценит любые интеграционные инициативы России на постсоветском пространстве».

Кроме того, он обратил внимание и на тот факт, что на сегодняшний день по-прежнему непонятно, кто может прийти на место нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко в случае его внезапного отрешения от власти.