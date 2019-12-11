Ташкент, , 14:37 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О Кабинете министров Республики Узбекистан» в новой редакции, сообщает 11 декабря издание «Новости Узбекистана».

Документ определяет полномочия правительства республики в различных областях, в том числе в экономической, финансовой, денежно-валютной, инвестиционной, социальной, культурно-гуманитарной, образовательной, научной и в других сферах.

Кроме того, закон регламентирует право законодательной инициативы правительства, а также порядок реализации этого права. Вводится отдельная глава об открытости и прозрачности деятельности правительства.

Отметим, закон «О Кабинете министров Республики Узбекистан» в прежней редакции был утвержден 29 августа 2003 года бывшим президентом республики Исламом Каримовым.