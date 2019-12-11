Москва, , 14:35 — REGNUM Сегодня Новосибирская область очень динамично развивается. Это регион, который обладает уникальными промышленным, научным, инновационным потенциалом. В последние годы в субъекте наблюдается заметный рост промышленного производства, выше среднего по России, и успешно реализуются масштабные проекты, в том числе импортозамещающие, — в электронике, в сфере высоких технологий, фармацефтике, в медицине. Об этом сегодня, 11 декабря, напомнила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на «Часе субъекта РФ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Барак Обама назвал основными мировыми угрозами вирус Эбола, Россию и международный терроризм — именно в такой последовательности. Так вот, основным доказательством того, что Россия не только не является угрозой, но и, наоборот, делает современный мир стабильным и безопасным, является именно то, что именно наша страна разгромила основные силы террористов в Сирии, именно наши новосибирские учёные изобрели вакцину против лихорадки Эбола». Валентина Матвиенко «Например, дан старт массовому производству вакцины против лихорадки Эбола, разработанной специалистами новосибирского вирусологического центра «Вектор». Хочу напомним, что в своё время президент СШАназвал основными мировыми угрозами вирус Эбола, Россию и международный терроризм — именно в такой последовательности. Так вот, основным доказательством того, что Россия не только не является угрозой, но и, наоборот, делает современный мир стабильным и безопасным, является именно то, что именно наша страна разгромила основные силы террористов в Сирии, именно наши новосибирские учёные изобрели вакцину против лихорадки Эбола».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

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