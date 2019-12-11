Москва, 11 декабря 2019, 14:35 — REGNUM Сегодня Новосибирская область очень динамично развивается. Это регион, который обладает уникальными промышленным, научным, инновационным потенциалом. В последние годы в субъекте наблюдается заметный рост промышленного производства, выше среднего по России, и успешно реализуются масштабные проекты, в том числе импортозамещающие, — в электронике, в сфере высоких технологий, фармацефтике, в медицине. Об этом сегодня, 11 декабря, напомнила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на «Часе субъекта РФ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Например, дан старт массовому производству вакцины против лихорадки Эбола, разработанной специалистами новосибирского вирусологического центра «Вектор». Хочу напомним, что в своё время президент США Барак Обама назвал основными мировыми угрозами вирус Эбола, Россию и международный терроризм — именно в такой последовательности. Так вот, основным доказательством того, что Россия не только не является угрозой, но и, наоборот, делает современный мир стабильным и безопасным, является именно то, что именно наша страна разгромила основные силы террористов в Сирии, именно наши новосибирские учёные изобрели вакцину против лихорадки Эбола».
Валентина Матвиенко

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

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