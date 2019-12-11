Киев, , 14:31 — REGNUM В Киеве вскрылось очередное враньё Зеленского, которым пытаются скрыть «зраду» (предательство — ред.) и полную капитуляцию в Париже, заявил сегодня, 11 декабря, украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине выяснили — офис президента Украины вводит в заблуждение украинское общество, обнародовав перевод коммюнике по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, который содержит очевидную манипуляцию.

Эксперты уже оценили такой шаг Киева как «феноменальное в своей простоте жульничество».

«Зеленский согласился и подписал итоговый документ в Париже, в котором Киев берет на себя обязательство согласовать действие особого статуса Донбасса на постоянной основе. Проще говоря, внести изменения в конституцию, которые приведут к федерализации Украины… Но у Зеленского, чтобы обмануть всех украинцев, перевели итоговый документ так, словно речь идёт просто о законе об особом статусе Донбасса», — разъясняет ситуацию Корнейчук.

Отметим, что ситуация с переводом выяснилась еще вечером 10 декабря, однако днем 11 декабря офис президента Зеленского эту ситуацию еще не комментировал.

В Париже президент Украины заявил прессе, что Украина является унитарным государством и ее федерализация невозможна.