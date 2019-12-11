Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM Если екатеринбургские депутаты откажутся переезжать в ЦУМ, то думе всё равно придётся платить за новые помещения. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил изданию спикер думы Игорь Володин, большую часть средств нужно отдать на приведение зала и других кабинетов в соответствие с требованиями по пожарной безопасности и санитарным нормам.

«Мы всё равно обязаны будем эти средства потратить», — сказал председатель.

Траты будут осуществлены даже в том случае, если помещения передадут на баланс горадминистрации, добавил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат гордумы Александр Колесников призвал коллег отказаться от идеи перехода в ЦУМ. «Народу этот переезд не нужен», — считает парламентарий.