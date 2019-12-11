Липецк, 11 декабря 2019, 14:29 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 10 декабря провел переговоры с делегацией дипломатических представителей Молдавии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом господином Андреем Негуцой, который прибыл в Липецкую область с рабочей поездкой. Непосредственно перед началом встречи участники делегации посетили мемориал на площади Героев в Липецке и возложили цветы к Вечному огню.
Посол поблагодарил главу области за теплый прием и отметил необходимость активного развития двусторонних отношений прежде всего в торгово-экономической сфере. Стороны обсудили актуальные направления взаимного сотрудничества и перспективы взаимодействия. Глава региона подчеркнул, что в ходе переговоров также рассматривались возможности расширения культурных связей между республикой и Липецкой областью.
По словам Андрея Негуцы, деловые партнерские связи Липецкой области и Молдавии имеют огромный потенциал.
Кроме того, гости познакомились с ОЭЗ «Липецк». Делегацию Молдавии встретил генеральный директор особой экономической зоны Дмитрий Дударев. Гостям рассказали об истории развития промышленно-производственной площадки и провели экскурсию по всей территории ОЭЗ, продемонстрировав действующие предприятия и познакомив с экономическими показателями каждого из них.
Также состоялась рабочая встреча посла с представителями бизнес-сообщества региона. Она прошла в Торгово-промышленной палате Липецкой области. 11 декабря, Андрей Негуца принимает участие в межвузовском форуме «Российско-молдавские отношения».