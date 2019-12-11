Липецк, , 14:29 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 10 декабря провел переговоры с делегацией дипломатических представителей Молдавии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом господином Андреем Негуцой, который прибыл в Липецкую область с рабочей поездкой. Непосредственно перед началом встречи участники делегации посетили мемориал на площади Героев в Липецке и возложили цветы к Вечному огню.

Посол поблагодарил главу области за теплый прием и отметил необходимость активного развития двусторонних отношений прежде всего в торгово-экономической сфере. Стороны обсудили актуальные направления взаимного сотрудничества и перспективы взаимодействия. Глава региона подчеркнул, что в ходе переговоров также рассматривались возможности расширения культурных связей между республикой и Липецкой областью.

«Эти утраченные за последние годы отношения обязательно нужно возобновлять. Большое внимание мы уделили контактам в спортивной сфере и образовании», — сказал Игорь Артамонов.

По словам Андрея Негуцы, деловые партнерские связи Липецкой области и Молдавии имеют огромный потенциал.

«В регионе представлены лишь отдельные виды товаров, производимые в Молдове. Думаю, что наша качественная продукция будет представлять интерес для жителей области. Увеличение поставок способствовало бы и развитию Молдовы. С главой региона мы говорили и о необходимости обмена студентами. Сегодня многие молодые граждане Молдовы хотят учиться в российских вузах», — отметил Андрей Негуца.

Кроме того, гости познакомились с ОЭЗ «Липецк». Делегацию Молдавии встретил генеральный директор особой экономической зоны Дмитрий Дударев. Гостям рассказали об истории развития промышленно-производственной площадки и провели экскурсию по всей территории ОЭЗ, продемонстрировав действующие предприятия и познакомив с экономическими показателями каждого из них.

Также состоялась рабочая встреча посла с представителями бизнес-сообщества региона. Она прошла в Торгово-промышленной палате Липецкой области. 11 декабря, Андрей Негуца принимает участие в межвузовском форуме «Российско-молдавские отношения».