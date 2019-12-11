Астрахань, , 14:28 — REGNUM В правительстве Астраханской области вслед за новой структурой органов исполнительной власти были произведены новые кадровые назначения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министром культуры и туризма Астраханской области назначена Ольга Прокофьева. Министром здравоохранения стал Фёдор Орлов, а министром социального развития и труда — Олег Петелин.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Богомолов назначен заместителем председателя правительства Астраханской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области появились новые министерства