Москва, , 16:06 — REGNUM Главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы, избран председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников («Единая Россия»). Соответствующее решение было принято на заседании Мосгордумы 11 декабря.

За утверждение Шапошникова председателем контрольной комиссии проголосовало 28 депутатов против 11. Примечательно, что всего было выдано 42 бюллетеня. В урне для тайного голосования были найдены только 40 бюллетеней, один из которых признан недействительным.

Отметим, что комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы, работает не на постоянной основе, а лишь на то время, пока депутаты сдают сведения о своих доходах и имуществе.

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