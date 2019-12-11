Нур-Султан, 11 декабря 2019, 14:20 — REGNUM Члена казахстанской партии «Ауыл» («Село») поддержали создание Национального совета общественного доверия, сообщили 11 декабря в пресс-службе президента Казахстана.
11 декабря казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем партии «Ауыл» Али Бектаевым. Он поддержал инициативы главы государства, направленные на улучшение ситуации в сельском хозяйстве.
Стороны также обсудили эффективное использование сельскохозяйственных земель, а также передачу посевных земель хозяйствам, которые занимаются их обработкой. Бектаевым передал президенту предложения партии по возрождению отдельных сёл.
Напомним, 11 декабря советник президента Казахстана Ерлан Карин заявил, что второе заседание Национального совета общественного доверия состоится 20 декабря.
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