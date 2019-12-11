Киев, , 14:20 — REGNUM Львиная доля студентов с Украины, которые сейчас едут получать высшее образование в Европу, поступают в «низкокачественные университеты» в Польше.

Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 11 декабря.

«Это, не побоюсь этого слова, низкокачественные университеты в Польше. Частные заведения, дающие образование не лучшее, чем наши вузы», — заявила Новосад.

Министр хотела бы, чтобы на Украине больший процент студентов, которые едут заграницу, выбирали, например, Варшавский или Ягеллонский университеты.

«А если не в Польше, то в других странах, но действительно хорошие. Тогда есть шанс, если человек вернется в Украину, то он будет иметь действительно хорошее высшее образование», — уточнила украинский чиновник.

Она считает, что за рубежом студенты с Украины ищут не лучших образовательных возможностей, а вариантов остаться жить и работать в Европе.

«Но это не означает, что нам ничего не надо делать с высшим образованием. Чтобы изменить ситуацию, правительство имеет свой план», — резюмировала Новосад.

ИА REGNUM отмечает, что, по последним данным, ежегодно в Польшу едут учиться от шести до девяти тысяч украинских студентов. Ранее сама Новосад заявила, что в Польше уже учатся более 50 тыс. студентов с Украины.