Иерусалим, , 14:21 — REGNUM Комитет израильского парламента завершил работу над законопроектом о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов, об этом 11 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

В соответствии с законопроектом, который будет внесен на голосование сегодня, 11 декабря, у представителей парламента еще есть время сформировать правительство — оно истекает в полночь по местному времени.

В противном случае внеочередные, уже третьи по счеты выборы в израильский парламент состоятся 2 марта 2020 года.

Причиной возможного роспуска парламента может стать неспособность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, а также его главного оппонента бывшего военного Бенни Ганца сформировать правительство.

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