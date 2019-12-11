Москва, , 14:14 — REGNUM В Москве встревожены усилением активности Североатлантического альянса (НАТО) возле границ России и Белоруссии. Об этом 11 декабря рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран», — говорится в его письме, зачитанном в среду заместителем департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексеем Дробининым на открытии научной конференции памяти Андрея Громыко.

Также в письме главы МИД России уточняется, что подобные шаги ведут к милитаризации Европы и делаются вопреки обязательствам о том, чтобы не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других.

Кроме этого, Лавров отметил в своём письме, что мировая система контроля над вооружениями находится в состоянии кризиса.

«Огромный ущерб архитектуре стратегической стабильности нанесен действиями США, которые вслед за выходом из договора по ПРО разрушили ДРСМД. Сейчас под вопросом судьба ДСНВ», — заявляется в письме и добавляется, что со своей стороны Россия, которая не стремится к конфронтации, продолжит адекватную реакцию на недружественные действия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время пока ещё не приходится говорить о позитивных сдвигах в отношениях между Россией и США.