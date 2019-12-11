11 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Ехать на Олимпийские игры под нейтральными флагами и в нейтральной форме позор и унижение — это вредно. Но ещё более позорно, унизительно и вредно проигнорировать тот бардак и то предательство, что творятся сегодня в российском спорте

Платон Беседин, , 14:39 — REGNUM ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) отстранило Россию от большого спорта. Нас убирают с Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года. Мы пропускаем многое, да, но остаёмся на Евро-2020 и проведём еврокубковые матчи. Есть и ещё различные федерации — хоккея, футбола. Они могут высказать свои мнения. Да и побороться бы ещё надо.

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Хотя на сейчас санкции самые жёсткие. Дисквалифицированы все официальные лица РФ, члены спорткомитетов и делегаций. Спортсмены, которые докажут, что они остаются вне допинга, могут ехать на игры, но в нейтральной форме и под нейтральными флагами. Ну и вообще любую национальную символику — российскую — на трибуны проносить запрещено.

Это мы уже проходили. Перед Олимпиадой в Южной Корее. На ней же мы взяли два золота. И оба лично я считаю русским подвигом. Потому что добыты они были вопреки всему. И парни, игравшие за хоккейную команду, радовались искренне. И мы за них радовались искренне. Потому что Дацюк родной. И Ковальчук родной. В какой бы форме они ни играли. Да и гимн они пели наш, победив, хотя петь было нельзя.

Но это прошлое. А что в настоящем? Тут опять разговоры о том, что ехать под нейтральными флагами нельзя. Что это унижение. Что это позор. И, пожалуй, что да — во второй раз, и правда, унижение и позор. Потому что флаг и гимн — это не общие вещи, а то, за что люди отдавали жизни. И отдают.

Однако есть иная проблема: как быть спортсменам? Тем, кто в определённом роде тоже отдавал свои жизни. Или кто-то полагает, что бытие профессионального спортсмена — праздник? Нет. Человек буквально отдаёт годы жизни, лишается здоровья и удовольствий ради десяти или даже пяти минут соревнований. Ради минуты. Вся жизнь вкладывается в неё. А тут не дадут даже попробовать…

Поэтому кесарю — кесарево. И когда наши «говорящие головы» начинают вещать о совести спортсменов — это как минимум не совсем правильно. Потому что они не понимают предмета, о котором размышляют. Для них это всего лишь очередной повод, а для спортсмена — вся жизнь.

Теперь, собственно, о том, был ли допинг? Безусловно. Тут и отнекиваться не стоит. Другой вопрос, что современный спорт невозможен без двух составляющих — без политики и без допинга.

Россию уничтожают сейчас неслучайно. Просто — как бы кто ни ёрничал и ни злословил — наша страна на международной арене вновь стала сильной, с ней теперь надо считаться. Русский в их пропаганде по-прежнему плохой, но теперь он ещё и сильный — в общем, достойный враг, плохой и сильный. Это не девяностые и не начало нулевых, когда наших соотечественников в голливудских фильмах представляли дурачками с бутылками. Нет, теперь мы инфернальные злодеи — не без стереотипов, но солидные такие, так просто не справишься.

А потому бьют и прессуют разными методами. Чтобы втоптать, чтобы опорочить. Так что кампания от ВАДА логична и предсказуема — плохо, что мы не подготовились к ней, так и не придумав надёжной защиты.

Допинг — его поедают все. Посмотрите на норвежскую сборную — на то, как им подвозят фуры с лекарствами против астмы. Посмотрите на женщин из других стран, похожих на рестлеров-мужчин. Или вон китайцы — те вообще сидят на допинге, который пока не могут отыскать, да и не сильно, кстати, разыскивают. В общем, спорт без допинга сейчас, к сожалению, невозможен.

Однако! Поймали нас. И вот тут вопросы не только к ВАДА, но и — прежде всего! — к нашим чиновникам. Когда они уже наконец поймут, что должность — это не только зарплата и место, но и ответственность? Собственно, прежде всего ответственность! Хотя… вопрос риторический. И спортсмены сегодня вправе спросить: «Почему нас не защитили, а?».

Они бы и спросили, на самом деле. Но — не могут. А почему? Да потому, что они бюджетники. Сидят на государственных зарплатах и пособиях. И да, во многом спорт превратился в эффективнейший трамплин в политику. Бывших спортсменов пристраивают главами департаментов или депутатами. Так как будущие чиновники могут выступать против чиновников нынешних?

И единственно правильным, конечно, окажется, если вся эта ситуация с решением ВАДА станет поводом для серьёзного пересмотра того, что творится у нас в спорте. Для выводов, наказаний и принятия соответствующих мер. Но боюсь, этого не случится. Всё закончится так, как обычно. Пропагандисты в ток-шоу расскажут нам о плохом Западе. Сверху пожурят чиновникам пальчиком. Но все они, эти виноватые чиновники, останутся на своих местах и продолжат своё чёрное дело.

Назначат очередного Родченкова и Гануса, которые при первой же возможности предадут свою страну. А потому что так подбирают кадры, а потому что такова система. Да и где вообще нормальные, достойные кадры? Система способна фильтровать, отбирать — нет? Если нет, то такая — неспособная — система обречена. Однако, прежде чем крякнуться, она потопит остальных. Ну вот спортсменов, например.

Да, ехать на Олимпийские игры под нейтральными флагами и в нейтральной форме — позор и унижение, это вредно. Но ещё более позорно, унизительно и вредно проигнорировать тот бардак и то предательство, что творятся сегодня в российском спорте — прежде всего, в кабинетах чиновников, которые сдали всех ради того, чтобы тусоваться красиво.