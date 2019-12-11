Луганск, , 13:59 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) не могут сообщить точное количество людей, которых предполагается обменять с Украиной, так как украинская сторона до настоящего времени не подтвердила факт того, что лица, которых просит освободить республика, находятся на украинской территории. Об этом 11 декабря сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

«Украинская сторона не подтвердила всех людей, по которым мы предоставили факты, подтверждающие удержание людей на территории Украины. То есть списки на обмен — в процессе (согласования между сторонами), они в работе», — приводит слова Кобцевой «Луганское агентство новостей».

Также она отметила, что руководство ЛНР надеется, что дата и списки на обмен удерживаемыми лицами, возможно, удастся согласовать на заседании подгруппы контактной группы в Минске, которое состоится 18 декабря.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили, что простое продление действия закона об особом статусе Донбасса Верховной радой Украины, без закрепления такого положения в конституции Украины, является бессмысленным и не приведет к урегулированию конфликтной ситуации в регионе.