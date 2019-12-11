Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Помимо угрозы свободе судоходства в международных водах у своих берегов, Китай ворует интеллектуальную собственность и личную информацию у американских компаний и граждан, а также у союзников и партнеров, заявил командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Филипп Дэвидсон в своём выступлении на Рейгановском национальном оборонном форуме. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на министерство обороны США.

Соединённые Штаты, их союзники и партнеры будут продолжать осуществлять навигацию в Восточном и Южно-Китайском морях, сказал адмирал, отметив, что через этот район проходят жизненно важные для мировой экономики подводные телекоммуникационные кабели и торговля объёмом в 3 триллиона долларов в год.

Адмирал сообщил, что общался с лидерами телекоммуникационной и технологической отрасли о Китае и его сети Huawei 5G. Эта сеть представляет угрозу для Соединённых Штатов и других стран, подчеркнул он, потому что по закону Huawei и другие фирмы, такие как ZTE, должны по запросу предоставлять информацию Китайской коммунистической партии.

По мнению Филипа Дэвидсона, преимуществом Китая в распространении этой технологии является его способность предлагать чрезвычайно дешёвые товары на государственном уровне, с которыми другие страны не могут конкурировать.

Инициатива Китая «Один пояс. Один путь», которая включает в себя кредитование стран, желающих улучшить свою инфраструктуру, является ещё одной угрозой, сказал Дэвидсон. Опасность, пояснил он, заключается в том, что если страны не смогут вернуть кредиты, они могут подвергнуться политическому, экономическому или военному давлению со стороны Китая.

Адмирал отметил, что страны начинают сопротивляться этой инициативе, и привёл пример. Малое островное государство Тувалу в юго-западной части Тихого океана отклонило предложение Китая о кредите в размере 400 миллионов долларов для улучшения инфраструктуры в виде строительства дамбы. Годовой валовой внутренний продукт острова составляет всего 40 миллионов долларов США, и лидеры Тувалу признали, что если они не смогут вернуть его, то их суверенитет может оказаться под угрозой.

Адмирал также подчеркнул, что «авторитарная модель Китая привела к страданиям его собственного народа от уйгуров в Синьцзянском регионе и до народа Гонконга, который хочет свободы и демократии».

По мнению Дэвидсона, мир должен быть возмущен поведением Китая, добавив, что около 100 тысяч американцев живут в Гонконге. И если дела там не пойдут хорошо, сказал он, глобальный бизнес — в том числе китайский — пострадает.

Дэвидсон заметил, что Соединённые Штаты и другие страны не хотят видеть крах китайской экономики или «разъединение» с Китаем на дипломатическом, экономическом или военном уровне. Страны просто хотят, чтобы Китай предложил справедливое игровое поле и играл по правилам международных норм, сказал он.

По словам Дэвидсона, участвуя в конкуренции великих держав с Китаем и Россией, Соединённые Штаты черпают силу из своих многочисленных союзов и партнёрств.

Ранее автор ИА REGNUM пришёл к выводу, что США развернули против Китая системную работу с участием союзников по НАТО и стран-партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе.