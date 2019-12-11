Минск, , 13:43 — REGNUM Увеличить безопасность и надежность информационно-коммуникационных сетей и информационных систем позволит подписанный Александром Лукашенко указ № 449 «О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации». Об этом 10 декабря проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Согласно официальному комментарию, новый указ направлен на дальнейшую реализацию положений Концепции национальной безопасности и взаимосвязан с Концепцией информационной безопасности. Утверждается, что он «разработан в целях актуализации правовых основ технической и криптографической защиты информации в Белоруссии, создания эффективной нормативной правовой базы для отнесения объектов информатизации к критически важным, обеспечения киберустойчивости критически важных объектов информатизации (КВОИ), информационных систем, предотвращения деструктивных информационных воздействий и иных информационных угроз».

Указ актуализировал основные требования по обеспечению технической и криптографической защиты информации. В документе уточняются полномочия госорганов, а также права и обязанности владельцев (собственников) информационных систем и КВОИ.

Помимо этого, подвергнуты коррекции отраслевые критерии отнесения объектов информатизации к критически важным. «Данная мера позволит дополнительно включить в Государственный реестр критически важных объектов информатизации ряд объектов топливно-энергетического комплекса, промышленного и финансового секторов, сферы транспорта и коммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и образования», — отметили в президентской пресс-службе.