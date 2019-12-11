Асуан, Египет, , 13:50 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси призвал к ответу страны, поддерживающие терроризм, об этом 11 декабря сообщает Al Arabia.

Заявление было сделано во время выступления на форуме по вопросам мира и устойчивого развития, проходящего в Асуане.

«Терроризм остается злокачественной опухолью, поражающей африканские страны, подрывающей государства и общества. Поэтому для борьбы с терроризмом, необходимо также выявить и начать борьбу с государствами, спонсирующими его», — отметил Ас-Сиси.

Форум африканских стран в Асуане пройдет с 11 по 12 декабря 2019 года. Основной задачей мероприятия станет решение проблемы устойчивого развития и мира на африканском континенте.

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