Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что у Грузии нет армии. Свое заявление глава минобороны сделал 11 декабря, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Как министр обороны хочу заявить, что наши военные являются гордостью нашей страны, и мы сделаем все для того, чтобы грузинская армия еще более усилилась», — сказал военный министр, комментируя заявление главы государства.

Также журналисты сообщают, что Гарибашвили поддержал командующий вооруженными силами Грузии генерал-лейтенант Владимир Чачибая. Он заявил, что грузинская армия является одной из самых серьезных сил, если рассматривать ее с точки зрения вооружения и модернизации.

Как передавало ИА REGNUM, Зурабишвили 10 декабря заявила, что у Грузии нет армии, когда выступала перед учеными. Она, видимо, хотела подчеркнуть важность науки и культуры для влияния в мире, многие это расценили, как оскорбление вооруженным силам.

Читайте ранее в этом сюжете: Президента Грузии объявили «врагом страны»