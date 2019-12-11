Москва, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 декабря провёл встречу с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

«У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы межпарламентского диалога, притом что вы их уже обсуждаете с вашими коллегами. И конечно, поговорить в целом о развитии российско-вьетнамского взаимодействия, которое, безусловно, является стратегическим и очень важным для наших стран», — сказал Медведев.

Глава российского правительства напомнил о встрече с Нгуен Тхи Ким Нган в ноябре 2018 года в Ханое.

Премьер-министр отметил насыщенный график гостьи и её посещение Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, темой обсуждения стороны выбрали реализацию совместных проектов, взаимодействие дружественных стран в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

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