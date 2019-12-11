Порт-Морсби, , 13:33 — REGNUM Почти 98% от общего числа 181 067 зарегистрированных избирателей поддержали независимость Бугенвиля от Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что референдум стал частью мирного пакта после десятилетия войны между повстанцами Бугенвиля и силами Папуа — Новой Гвинеи. Референдум дал жителям острова возможность выбрать независимость и широкую автономию от Папуа — Новой Гвинеи.

Результаты референдума будут использованы в рамках переговоров между Бугенвилем и правительством Папуа — Новой Гвинеи относительно будущих отношений между двумя сторонами. Каждое соглашение, заключенное в ходе переговоров, должно быть одобрено парламентом Папуа — Новой Гвинеи.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о независимости Бугенвиля от Папуа — Новой Гвинеи состоялся с 23 ноября по 7 декабря.

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