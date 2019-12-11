Канберра, , 13:36 — REGNUM 10 декабря в Сиднее прошла встреча глав министерств иностранных дел и оборонных ведомств Южной Кореи и Австралии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам в рамках встречи представители двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества в различных областях, включая безопасность, национальную оборону, энергетику, а также обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Во время отдельной встречи министры иностранных дел Кан Гён Хва и Мэрис Пейн обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере экономики и обменов, а также договорились укрепить сотрудничество на международной арене.

По завершении встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, а также договорились проводить заседания Совета по политике сотрудничества с целью развития раз в два года.

В свою очередь, министры обороны Чон Гён Ду и Линда Рейнольдс обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере обороны, а также проведение совместных военных учений.

По завершении встречи представители двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились о поиске и передаче останков австралийских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.

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