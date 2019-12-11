Тбилиси, , 14:02 — REGNUM Фраза, в которой президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила об отсутствии армии в стране, неверно понята и искажена. Такое заявление 11 декабря опубликовала президентская пресс-служба.

«Слова президента Грузии были снова искажены и интерпретированы вне контекста, — говорится в заявлении пресс-службы. — Выступление президента на мероприятии было посвящено национальной идеологии Грузии, культуре, усилению науки и предполагало занятию нашей культуры важного места во всем мире».

В своей речи, поясняет пресс-служба, президент страны говорила о том, что Грузия может завоевать мир своей культурой. Также в заявлении говорится, что в словах Зурабишвили не было попытки оскорбить грузинскую армию, а те, кто говорит об обратном наносят ущерб безопасности Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, Зурабишвили об отсутствии армии у Грузии заявила 10 декабря, выступая перед представителями науки.

«У нас нет ни армии, ни оружия, и не будет его. У нас нет и того большого экономического потенциала для завоевания региона, однако у нас есть очень мощное оружие, которое называется знанием, наукой, культурой», — сказала президент Грузии.

За данное высказывание ее назвали «врагом народа».